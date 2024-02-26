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У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Після оголошення Конкурсною комісією з відбору НАЗК переможцем Віктора Павлущика інший кандидат – Дмитро Калмиков, який є керівником Департаменту антикорупційної політики НАЗК, оголосив про звільнення за власним бажанням.

Слідчі поліції агресивно вимагали від судді пояснень, чому він відмовив у задоволенні клопотання

Поліцейські пропонували судді «обговорити справу» без свідків і пообіцяли йому проблеми.

Не всі процесуальні кодекси написані з урахуванням правил літературної української мови – НШСУ

На думку Школи суддів, це створює проблеми при написанні суддями судових рішень.

У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

САП вважає, що внаслідок таких обмежень знижується якість досудового розслідування.

  1. В Україні

Банки суттєво збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

10:29, 26 лютого 2024
У січні банки ввезли в Україну 1,6 млрд готівкового долара та 235 млн євро.
Банки суттєво збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
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Національний банк України повідомив, що обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до країни у січні 2024 року, становив 1 млрд 864 млн. Дані були оприлюднені у звіті НБУ «Обсяги ввезення/вивезення готівкової іноземної валюти (валютний розріз)».

Варто зазначити, це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).

У січні банки ввезли в Україну 1,6 млрд готівкового долара та 235 млн євро.

У грудні 2023 року банки загалом ввезли валюти на 1 млрд 330 млн, у листопаді 2023 року – 1 млрд 033 млн, а у жовтні 2023 року — 1 млрд 056 млн.

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