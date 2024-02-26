Банки суттєво збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

У січні банки ввезли в Україну 1,6 млрд готівкового долара та 235 млн євро.

Національний банк України повідомив, що обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до країни у січні 2024 року, становив 1 млрд 864 млн. Дані були оприлюднені у звіті НБУ «Обсяги ввезення/вивезення готівкової іноземної валюти (валютний розріз)».

Варто зазначити, це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).

У січні банки ввезли в Україну 1,6 млрд готівкового долара та 235 млн євро.

У грудні 2023 року банки загалом ввезли валюти на 1 млрд 330 млн, у листопаді 2023 року – 1 млрд 033 млн, а у жовтні 2023 року — 1 млрд 056 млн.

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