Банки существенно увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

В январе банки ввезли в Украину 1,6 млрд. наличного доллара и 235 млн. евро.

Национальный банк Украины сообщил, что объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в страну в январе 2024 года, составил 1 млрд 864 млн. Данные были обнародованы в отчете НБУ «Объемы ввоза/вывоза наличной иностранной валюты (валютный разрез)».

Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов).

В январе банки ввезли в Украину 1,6 млрд. наличного доллара и 235 млн. евро.

В декабре 2023 года банки в целом ввезли валюты на 1 млрд 330 млн, в ноябре 2023 года – 1 млрд 033 млн, а в октябре 2023 года – 1 млрд 056 млн.

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