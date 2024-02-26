Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.

Следователи полиции агрессивно требовали от судьи объяснений, почему он отказал в удовлетворении ходатайства

Полицейские предлагали судье обсудить дело без свидетелей и пообещали ему проблемы

Не все процессуальные кодексы написаны с учетом правил литературного украинского языка – НШСУ

По мнению Школы судей, это создает проблемы при написании судьями судебных решений.

В САП рассказали, почему антикоррупционной прокуратуре не нравится, когда ее ограничивают в сроках досудебного расследования

САП считает, что в результате таких ограничений падает качество досудебного расследования.

  1. В Украине

В Государственном реестре прав на недвижимое имущество обновили справочник сервитутов

09:51, 26 февраля 2024
При обновлении в справочник видов сервитутов Государственного реестра прав на недвижимое имущество добавили ряд пунктов.
В Государственном реестре прав на недвижимое имущество обновили справочник сервитутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 25 февраля было обновлено программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП). Об этом сказано на официальном сайте НАИС.

Поточним оновленням довідник видів сервітутів ДРРП доповнено, зокрема, такими видами:

- 07.11 право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм);

- 07.12 право на будівництво та розміщення об’єктів нафтогазовидобування;

- 07.13 право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту;

- 07.14 право на користування земельною ділянкою для потреб геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислової розробки родовищ) загальнодержавного та місцевого значення та (або) для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення з правом будівництва та розміщення споруд/об’єктів, пов’язаних із зазначеним видом діяльності, за умови, що при цьому не порушуються права землевласника;

- 07.15 право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

- 07.16 право на будівництво та проходження інженерних, кабельних, трубопровідних мереж, необхідних для повноцінного функціонування індустріальних парків;

- 07.17 право на будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Також здійснено низку поточних доопрацювань та виправлень помилок, зокрема:

  1. Доопрацьовано вивід інформації, яка отримується від Державної податкової служби України (ДПС) у межах інформаційної взаємодії ДПС та ДРРП при перевірці (верифікації) інформації за Реєстраційним номером облікової картки платника податків особи або серією (за наявності) та номером паспорту для громадян України, які відмовились від номеру у ДПС.

Відтепер, на запит державного реєстратора до ДПС, у разі неверифікації фізичної особи, у відповідь буде виводитися інформативне повідомлення ДПС щодо причини неуспішної верифікації, а саме:

- або «Особа <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> на обліку не перебуває»;

- або «Особу <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> знято з обліку»;

- або «У запиті незаповнені або некоректно заповнені обов’язкові поля»;

- або «Дані особи <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> не відповідають інформації, яка наявна в ДРФО»;

- або «Дані особи <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> не відповідають інформації, яка наявна в ДРФО та вказану особу знято з обліку».

  1. Виправлено помилку, яка виникала, у деяких випадках, при отриманні відомостей з Державного земельного кадастру про номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту /суборенди.
  1. Виправлено помилку, яка почала виникати після останнього оновлення ДРРП, при відкритті розділу на земельну ділянку, за умови, що такий самий кадастровий номер було внесено у блок відомостей «Земельна ділянка місця розташування об’єкта» раніше зареєстрованого розділу на об’єкт речових прав або у блок відомостей про ОНМ записів спеціального розділу.

У НАІС нагадали, що після будь-яких оновлень системи користувачам необхідно обов’язково здійснювати очистку історії пошуків браузера (кеш).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області