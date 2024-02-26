Мэр Лондона предложил конфисковать имущество «друзей путина»

Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство продать имущество российских олигархов в столице Великобритании.

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Мэр Лондона Садик Хан призвал министерство жилищно-коммунального хозяйства Великобритании конфисковать имущество россиян, связанных с российским диктатором владимиром путиным. Письмо мэра к министру жилищно-коммунального хозяйства Майклу Гоуву было опубликовано 25 февраля, передает ВВС.

Вырученные от продажи имущества средства чиновник предложил передать на жилье беженцам из Украины.

По словам Хана, если продать имущество стоимостью 1,1 млрд фунтов стерлингов (более 1,3 млрд долларов), которое, по данным Transparency International, в 2022 году было приобретено россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с Кремлем, это бы обеспечило достаточное финансирование для постройки более 4 тысяч недорогих жилых домов.

«Это может предусматривать предоставление доступного жилья украинцам, для которых Лондон стал домом после выезда из Украины из-за вторжения путина», – отметил Хан.

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