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  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Правосудие говорит судебными решениями, – председатель КУС ВС Александр Марчук

10:10, 26 февраля 2024
Председатель КУС ВС Александр Марчук отметил, что важно, чтобы судебные решения были не только правильными по сути и справедливыми, но и мастерски написаны на украинском языке.
Правосудие говорит судебными решениями, – председатель КУС ВС Александр Марчук
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Правосудие говорит судебными решениями – такое мнение высказал председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук во время открытия профессионального тренинга для судей, помощников судей и работников секретариата ККС ВС по украинскому языку, организованного совместно с Национальной школой судей Украины.

«Важливо, щоб судові рішення були не лише правильні по суті та справедливі, а й майстерно написані українською мовою. Вона постійно розвивається і змінюється, тому необхідно невпинно вдосконалювати свої знання. Протягом багатьох років українці відстоювали своє право жити у вільній країні й говорити своєю рідною мовою. Це питання власної ідентичності, свободи слова та європейського вибору, який уже зробила Україна», – наголосив голова ККС ВС.

З вітальним словом також виступив начальник відділу підготовки суддів НШС України Іван Балаклицький. Він подякував Верховному Суду за співпрацю та акцентував на вагомому внеску суддів ВС у підготовку колег із місцевих та апеляційних судів. Говорячи про програму тренінгу, спікер зауважив, що важливою також є зрозумілість викладу судових рішень.

З лекцією виступила головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) НШС України кандидат філологічних наук, доцент Оксана Кабиш. Вона розповіла про типові недогляди, які допускають під час написання судових рішень та складання юридичних документів. Часто це стається через те, що не всі нормативно-правові документи (зокрема й кодекси) написані з урахуванням правил літературної української мови. Крім того, мовці іноді зловживають словами іншомовного походження, що ускладнює сприйняття тексту й деформує його під час викладення.

Також тренер нагадала про важливість дотримання вимог Українського правопису під час написання судових рішень, адже згідно із ч. 3 ст. 14 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» суди ухвалюють рішення та оприлюднюють їх державною мовою у порядку, встановленому законом. Текст судового рішення складається з урахуванням стандартів державної мови.

До програми тренінгу входять чотири семінари, перший з яких присвячено темі «Актуальні питання мови права та процесуального документування», а наступні – «Українська мова за професійним спрямуванням».

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

Нагадаємо, раніше голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які зміни до чинного законодавства вплинули на судову практику, та про тенденції, які потребують найбільшої уваги, а також про необхідні зміни для забезпечення сталості та єдності судової практики.

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