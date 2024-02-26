Мер Лондона запропонував конфіскувати майно «друзів путіна»

Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд продати майно російських олігархів у столиці Великої Британії.

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Мер Лондона Садік Хан закликав міністерство житлово-комунального господарства Великобританії конфіскувати майно росіян, пов'язаних із російським диктатором володимиром путіним. Лист мера до міністра житлово-комунального господарства Майкла Гоува було опубліковано 25 лютого, передає ВВС.

Виручені від продажу майна кошти урядовець запропонував передати на житло біженцям з України.

За словами Хана, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,3 млрд доларів), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбано росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для будівництва понад 4 тисячі недорогих житлових будинків.

«Це може передбачати надання доступного житла українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення путіна», - сказав Хан.

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