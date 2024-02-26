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У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили довідник сервітутів

09:51, 26 лютого 2024
Під час оновлення у довідник видів сервітутів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно додали низку пунктів.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили довідник сервітутів
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 25 лютого було оновлено програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

Поточним оновленням довідник видів сервітутів ДРРП доповнено, зокрема, такими видами:

- 07.11 право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм);

- 07.12 право на будівництво та розміщення об’єктів нафтогазовидобування;

- 07.13 право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту;

- 07.14 право на користування земельною ділянкою для потреб геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислової розробки родовищ) загальнодержавного та місцевого значення та (або) для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення з правом будівництва та розміщення споруд/об’єктів, пов’язаних із зазначеним видом діяльності, за умови, що при цьому не порушуються права землевласника;

- 07.15 право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

- 07.16 право на будівництво та проходження інженерних, кабельних, трубопровідних мереж, необхідних для повноцінного функціонування індустріальних парків;

- 07.17 право на будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Також здійснено низку поточних доопрацювань та виправлень помилок, зокрема:

  1. Доопрацьовано вивід інформації, яка отримується від Державної податкової служби України (ДПС) у межах інформаційної взаємодії ДПС та ДРРП при перевірці (верифікації) інформації за Реєстраційним номером облікової картки платника податків особи або серією (за наявності) та номером паспорту для громадян України, які відмовились від номеру у ДПС.

Відтепер, на запит державного реєстратора до ДПС, у разі неверифікації фізичної особи, у відповідь буде виводитися інформативне повідомлення ДПС щодо причини неуспішної верифікації, а саме:

- або «Особа <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> на обліку не перебуває»;

- або «Особу <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> знято з обліку»;

- або «У запиті незаповнені або некоректно заповнені обов’язкові поля»;

- або «Дані особи <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> не відповідають інформації, яка наявна в ДРФО»;

- або «Дані особи <ПІБ><РНОКПП або паспортні дані> не відповідають інформації, яка наявна в ДРФО та вказану особу знято з обліку».

  1. Виправлено помилку, яка виникала, у деяких випадках, при отриманні відомостей з Державного земельного кадастру про номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту /суборенди.
  1. Виправлено помилку, яка почала виникати після останнього оновлення ДРРП, при відкритті розділу на земельну ділянку, за умови, що такий самий кадастровий номер було внесено у блок відомостей «Земельна ділянка місця розташування об’єкта» раніше зареєстрованого розділу на об’єкт речових прав або у блок відомостей про ОНМ записів спеціального розділу.

У НАІС нагадали, що після будь-яких оновлень системи користувачам необхідно обов’язково здійснювати очистку історії пошуків браузера (кеш).

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