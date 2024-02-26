У Львові подружжя агентів фсб готувало ракетний удар по ТЕС

СБУ викрила подружжя агентів фсб, які готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України викрила злочинну схему, в якій подружжя виявилося агентами федеральної служби безпеки росії фсб. Їхні замахи на територіальну цілісність України включали підготовку ракетного удару по тепловій електростанції (ТЕС), з метою знеструмлення Львова. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисники, які мешкали у Львівській області, мали за завдання виконати розвідувальні операції та забезпечити російську сторону інформацією про об’єкти енергетичної інфраструктури. Головним інструментом у цьому став мобільний телефон, який зловмисники використовували для спілкування з російськими спецслужбами.

Під час розслідування було виявлено, що головним фігурантом схеми виявився чоловік, який відбував покарання за раніше вчинені злочини. Виявлення участі цього особи у злочинній діяльності було можливим завдяки моніторингу соціальних мереж та співпраці з інформаторами.

Спільно зі Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, слідчі СБУ порушили кримінальну справу щодо зазначених осіб за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" та за "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України".

Наразі затриманому чоловікові загрожує довічне позбавлення волі, а його дружині буде повідомлено про підозру у державній зраді. Триває подальше розслідування цього складного кримінального провадження.

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