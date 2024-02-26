Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Як відомо, 25 лютого Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможця. Так, Комісія обрала в якості голови детектива НАБУ Віктора Павлущика.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2015 році він пройшов конкурсний відбір першого набору детективів до НАБУ. На даний час займає посаду старшого детектива-керівника відділу детективів. До цього, у 2008-2015 роках проходив військову службу в органах СБУ на оперативних посадах та посадах керівного складу. Детально із деклараціями, біографією та деталями співбесіди з Віктором Павлущиком можна ознайомитися у матеріалах «Судово-юридичної газети».
Після оголошення результатів інший кандидат на посаду голови НАЗК – Дмитро Калмиков – відразу оголосив про звільнення за власним бажанням.
«Щиро вітаю Віктора Павлущика із перемогою у конкурсі на посаду Голови Національного агенства з питань запобігання корупції!
Разом із тим, прошу підписати мою Заяву на звільнення за власним бажанням у перший день Вашого призначення, яка вже буде чекати Вас на столі.
Щиро дякую моїй неймовірній команді за 4 найкращі роки у моєму професійному житті!
Я всіх Вас разом і кожного окремо обожнюю!
Ви неймовірні!
Прощавайте, мої найнайкращі!» - написав Дмитро Калмиков.
Нагадаємо, Дмитро Калмиков працював у НАЗК з 9 лютого 2020 року, тобто, з початку каденції вже екс-голови НАЗК Олександра Новікова, і дотепер – керівником Департаменту антикорупційної політики.
До цього, у період з 1 вересня 2014 року по 8 лютого 2020 року він був експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Громадській організації «Центр політико-правових реформ».
Під час співбесіди на главу НАЗК він пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, і за що його брата притягнули до відповідальності.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.