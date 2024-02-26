Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Після оголошення Конкурсною комісією з відбору НАЗК переможцем Віктора Павлущика інший кандидат – Дмитро Калмиков, який є керівником Департаменту антикорупційної політики НАЗК, оголосив про звільнення за власним бажанням.

Як відомо, 25 лютого Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможця. Так, Комісія обрала в якості голови детектива НАБУ Віктора Павлущика.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2015 році він пройшов конкурсний відбір першого набору детективів до НАБУ. На даний час займає посаду старшого детектива-керівника відділу детективів. До цього, у 2008-2015 роках проходив військову службу в органах СБУ на оперативних посадах та посадах керівного складу. Детально із деклараціями, біографією та деталями співбесіди з Віктором Павлущиком можна ознайомитися у матеріалах «Судово-юридичної газети».

Після оголошення результатів інший кандидат на посаду голови НАЗК – Дмитро Калмиков – відразу оголосив про звільнення за власним бажанням.

«Щиро вітаю Віктора Павлущика із перемогою у конкурсі на посаду Голови Національного агенства з питань запобігання корупції!

Разом із тим, прошу підписати мою Заяву на звільнення за власним бажанням у перший день Вашого призначення, яка вже буде чекати Вас на столі.

Щиро дякую моїй неймовірній команді за 4 найкращі роки у моєму професійному житті!

Я всіх Вас разом і кожного окремо обожнюю!

Ви неймовірні!

Прощавайте, мої найнайкращі!» - написав Дмитро Калмиков.

Нагадаємо, Дмитро Калмиков працював у НАЗК з 9 лютого 2020 року, тобто, з початку каденції вже екс-голови НАЗК Олександра Новікова, і дотепер – керівником Департаменту антикорупційної політики.

До цього, у період з 1 вересня 2014 року по 8 лютого 2020 року він був експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Громадській організації «Центр політико-правових реформ».

Під час співбесіди на главу НАЗК він пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, і за що його брата притягнули до відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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