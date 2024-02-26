Блокада поляками українського кордону: до фермерів доєднаються перевізники

У Польщі планують посилити блокаду кордону з Україною.

З 1 березня до протестів польських фермерів на кордоні з Україною планують доєднатися перевізники. Про це повідомило видання RFM24.

Джерело зазначає, що низка перевізників з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенне, Дорогуську та Корчові. Також протест може торкнутися переправи в Медиці.

«Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи», — сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону — «План взаємопорозуміння», який складається з п’яти кроків.

Додамо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 23 лютого повідомила, що в рамках програми Євросоюзу польським фермерам буде надано перший транш у розмірі 1,4 млрд євро, щоб допомогти їм модернізувати свою продукцію і вийти на нові ринки. Ці гроші будуть доступні незабаром. А також «буде ще».

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