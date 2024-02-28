Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі, — Дональд Туск

Польський прем'єр додав, що це буде тимчасове рішення і «болісне» для обох сторін.

Польща може на певний час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції, передають видання PAP та tysol.

За його словами, Варшава веде відповідні переговори з Києвом.

«Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною», — заявив польський прем’єр.

Туск зазначив, що це буде тимчасовим рішенням та «болючим» для обох сторін.

«Таке рішення буде лише тимчасовим і взаємно болісним. Польща має профіцит торгового балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше», - сказав Туск.

Раніше Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна.

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