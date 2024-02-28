Молдова продовжила тимчасовий захист українським біженцям

Молдова продовжила допомогу українським біженцям до 1 березня 2025 року.

Джерело фото: МВС

Уряд Молдови прийняв рішення про продовження строку надання тимчасового захисту українським біженцям на їхній території. Згідно з повідомленням, це рішення набуде чинності з 1 березня 2024 року і буде діяти протягом наступного року.

На офіційному веб-сайті уряду Молдови зазначено, що такий крок призначений для забезпечення стабільності та безпеки для українських біженців, які знайшли притулок в країні.

Українським біженцям автоматично продовжать документи, що посвідчують особу отримувача тимчасового захисту, і допомога буде надаватися до 1 березня 2025 року.

Зазначається, що цей проєкт передбачає можливість отримання соціальної та фінансової підтримки. Також українці, які користуються тимчасовим захистом, матимуть можливість працювати на території Молдови без отримання права на тимчасове проживання, за умови реєстрації в територіальному підрозділі Нацагентства зайнятості, що знаходиться в радіусі їхнього проживання.

Українцям, які перебувають в Молдові, потрібно подати заяву про надання тимчасового захисту до 1 березня 2024 року, а ті, хто тільки прибуде до країни, зможуть зробити це до 1 березня 2025 року.

Наразі на території Молдови перебуває понад 116 тисяч біженців з України, з яких майже 39 тисяч пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а ще понад 30 тисяч осіб вже отримали відповідні документи, що посвідчують їхню особу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.