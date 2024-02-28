Молдова продлила временную защиту украинским беженцам

Молдова продлила помощь украинским беженцам до 1 марта 2025 года.

Источник фото: МВД

Правительство Молдовы приняло решение о продлении срока предоставления временной защиты украинским беженцам на их территории. Согласно сообщению, это решение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение следующего года.

На официальном веб-сайте правительства Молдовы указано, что такой шаг предназначен для обеспечения стабильности и безопасности для украинских беженцев, которые нашли убежище в стране.

Украинским беженцам автоматически продлят документы, удостоверяющие личность получателя временной защиты, и помощь будет предоставляться до 1 марта 2025 года.

Отмечается, что этот проект предусматривает возможность получения социальной и финансовой поддержки. Также украинцы, которые пользуются временной защитой, будут иметь возможность работать на территории Молдовы без получения права на временное проживание, при условии регистрации в территориальном подразделении Нацагентства занятости, находящемся в радиусе их проживания.

Украинцам, которые находятся в Молдове, нужно подать заявление о предоставлении временной защиты до 1 марта 2024 года, а те, кто только прибудет в страну, смогут сделать это до 1 марта 2025 года.

Сейчас на территории Молдовы находится более 116 тысяч беженцев из Украины, из которых почти 39 тысяч прошли предварительную регистрацию для получения временной защиты, а еще более 30 тысяч человек уже получили соответствующие документы, удостоверяющие их личность.

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