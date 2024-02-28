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  1. В Украине

В Киеве задержали мужчину с осколочной гранатой

22:00, 28 февраля 2024
Мужчину в Киеве подозревают в незаконном хранении гранаты.
В Киеве задержали мужчину с осколочной гранатой
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве полиция сообщила о подозрении мужчине, который незаконно хранил боеприпас. По данным полиции, мужчина в своем временном проживании хранил осколочную гранату "Ф-1" с запалом. За такие действия ему грозит до семи лет заключения, сообщает полиция Киева.

Сообщение об этом случае поступило к оперативникам Днепровского управления полиции. По полученной информации, местный житель в своей квартире хранил подозрительный предмет, похожий на гранату. Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы прибыли на место происшествия для проверки этой информации.

В результате проверки полицейские обнаружили у мужчины предмет, похожий на гранату с запалом. Боеприпас был изъят для проведения необходимой экспертизы, а нарушителя задержали. Оказалось, что это мужчина 1958 года рождения, уроженец Львова.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы - осколочная граната "Ф-1" и запал типа "УЗРГМ", являются взрывоопасными устройствами. По данному факту следователи сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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