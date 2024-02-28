У Києві затримали чоловіка з осколковою гранатою

Чоловіка у Києві підозрюють у незаконному зберіганні гранати.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві поліція повідомила про підозру чоловіку, який незаконно зберігав боєприпас. За даними поліції, чоловік у своєму тимчасовому проживанні зберігав осколкову гранату "Ф-1" із запалом. За такі дії йому загрожує до семи років ув'язнення, повідомляє поліція Києва.

Повідомлення про цей випадок надійшло до оперативників Дніпровського управління поліції. За отриманою інформацією, місцевий мешканець у своїй квартирі зберігав підозрілий предмет, схожий на гранату. Слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби прибули на місце події для перевірки цієї інформації.

У результаті перевірки поліцейські виявили у чоловіка предмет, схожий на гранату із запалом. Боєприпас був вилучений для проведення необхідної експертизи, а порушника затримали. Виявилося, що це чоловік 1958 року народження, уродженець Львова.

Експертиза підтвердила, що вилучені предмети - осколкова граната "Ф-1" та запал типу "УЗРГМ", є вибухонебезпечними пристроями. За цим фактом слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого законом. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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