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Польша может полностью закрыть границу с Украиной для торговли, — Дональд Туск

16:03, 28 февраля 2024
Польский премьер добавил, что это будет временное решение и «болезненное» для обеих сторон.
Польша может полностью закрыть границу с Украиной для торговли, — Дональд Туск
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Польша может на время полностью закрыть границу с Украиной, прекратив двустороннюю торговлю. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, передают издания PAP и tysol.

По его словам, Варшава ведет переговоры с Киевом.

«Я не скрываю, что мы говорим с Украиной о временном закрытии границы. Я готов к жестким решениям по границе, но по согласованию с Украиной», — заявил польский премьер.

Туск отметил, что это будет временным решением и «болезненным» для обеих сторон.

«Такое решение будет только временным и взаимно болезненным. У Польши есть профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше», – сказал Туск.

Ранее Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна.

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