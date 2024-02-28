Польша может полностью закрыть границу с Украиной для торговли, — Дональд Туск

Польский премьер добавил, что это будет временное решение и «болезненное» для обеих сторон.

Польша может на время полностью закрыть границу с Украиной, прекратив двустороннюю торговлю. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, передают издания PAP и tysol.

По его словам, Варшава ведет переговоры с Киевом.

«Я не скрываю, что мы говорим с Украиной о временном закрытии границы. Я готов к жестким решениям по границе, но по согласованию с Украиной», — заявил польский премьер.

Туск отметил, что это будет временным решением и «болезненным» для обеих сторон.

«Такое решение будет только временным и взаимно болезненным. У Польши есть профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше», – сказал Туск.

Ранее Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна.

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