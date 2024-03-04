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Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС по поводу уступок для фермеров

09:11, 4 марта 2024
Варшава ведет непубличные переговоры с Еврокомиссией об освобождении от некоторых положений «Зеленого соглашения».
Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС по поводу уступок для фермеров
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Представители Польши начали с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен неформальные переговоры об освобождении страны от части правил «Зеленого соглашения». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает Onet,

Исключение для Польши могут сделать для крупного сельскохозяйственного рынка, который находится ближе всего к Украине.

Шейна отметил, что он будет касаться как «Зеленого соглашения», так и «наплыва продукции, которая приведет к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран».

Также он добавил, что «если нам удастся согласовать требования Польши в ЕС, как мы успешно согласовали меры ЕС, они станут общей позицией Союза».

По его словам, во время консультаций с украинской стороной 28 марта «тема проблемы на границе больше не будет».

Ранее сообщалось, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной для торговли.

Еще Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна.

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