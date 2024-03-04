4 марта: какой сегодня праздник и главные события

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса и Всемирный день инженерии.

В понедельник, 4 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса. Международный праздник, который ежегодно проходит в первый понедельник марта. День был установлен в 2013 году по инициативе Международной федерации тенниса. Этот праздник призван популяризировать теннис, поощряет людей приобщаться к игре, а также указывает на ценности этого вида спорта для здоровья человека.

Также 4 марта Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Событие было начато неправительственной организацией GIPF в 2009 году. К сожалению, около 3 миллионов детей в мире страдают из-за сексуальной эксплуатации, также проституцией занимается большое количество женщин, которые могут попасть в сексуальное рабство. Согласно данным Международной организации труда, около одного миллиона человек в год становятся жертвами торговли в сексуальных целях.

А еще 4 марта празднуют Международный день игровых мастеров. Современный профессиональный праздник, появившийся в 2002 году. В этот день можно показать гейммейстеру, насколько сильно вы его цените.

4 марта День рождения микрофона. Этот прибор помогает превратить звуковые колебания в электрический сигнал. В наше время сложно представить работу артистов без микрофона, поэтому некоторые из них отмечают этот день как профессиональный праздник.

Также 4 марта Всемирный день инженерии. Достаточно молодой праздник, созданный для привлечения внимания общественности к важной роли инженерии в программе устойчивого развития. Праздник был введен по инициативе ЮНЕСКО.

А еще 4 марта Всемирный день борьбы с ожирением. Инициатором создания такого события стала некоммерческая Всемирная федерация ожирения, сотрудничающая с Минздравом на официальном уровне. Ожирение называют сложное взаимодействие разных факторов, в разных культурах для разных людей.

Какой сегодня церковный праздник

4 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Герасима Иорданского. Точной даты его рождения нет, но известно, что Герасим происходил из богатой семьи, получил христианское воспитание, жил в Ликии и в юном возрасте решил быть сподвижником.

Календарь важных событий за 4 марта:

1152 год – Фридрих I становится следующим немецким королем;

1386 год — великого князя Литовского Ягайло избирают польским королем;

1472 год — магистратура Республики Сиена утверждает устав старейшего непрерывно работающего банка в мире;

1493 год — Папа Римский Александр VI издает буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50 ° западной долготы;

1750 год — Кирилл Разумовский становится гетманом Украины;

1789 год – вводят в действие Конституцию США и федеральное правительство начинает деятельность по нынешней системе правления;

1790 год — административная реформа делит Францию на 83 департамента;

1813 год — мороженое впервые подают на официальном приеме;

1837 год — Чикаго получает статус города;

1849 год – принимают новую конституцию Австрийской империи;

1857 год – Парижским договором Британия признает независимость Афганистана;

1877 год – немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер создает угольный микрофон;

1880 год – нью-йоркская The Daily Graphic размещает первую полутоновую (а не гравированную) репродукцию фотографии;

1918 год — Украинская Центральная Рада принимает постановление о регистрации гражданства Украины;

1939 год – немецкое правительство издает постановление, которым легализует принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии;

1950 год — на экраны США выходит фильм Уолта Диснея «Золушка» — первый полнометражный анимационный фильм;

1955 год – небольшая японская фирма «Sony», новичок на рынке, начинает выпуск карманных транзисторных приемников;

1975 год — Чарли Чаплин посвящен в рыцари;

1989 год — создают украинское общество «Мемориал» имени Василия Стуса;

1996 год — Украина и Канада подписывают договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов;

2006 год — открывают 45-ю станцию Киевского метрополитена — «Вирлица»;

2009 год — Международный уголовный суд выдает ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира;

2018 год – отравляют Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания.

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