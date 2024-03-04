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  1. В мире

Палата представителей США может голосовать за помощь Украине в марте или апреле — СМИ

08:33, 4 марта 2024
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провел встречу с республиканцами относительно вопроса помощи Украине и Израилю.
Палата представителей США может голосовать за помощь Украине в марте или апреле — СМИ
Фото: Reuters
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Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта, или апреле 2024 года. Об этом утверждает CNN.

По данным источника, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провел встречу с республиканцами, которые пытались заручиться его поддержкой для принятия нового двухпартийного пакета помощи Украине и Израилю.

Издание утверждает, что председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол взял на себя ведущую роль в попытке доработать предложение и достичь консенсуса внутри Республиканской партии по законопроекту.

При этом Джонсон пока не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него, сказав своим коллегам, что им необходимо сначала завершить разработку закона о государственном финансировании.

В издание добавляют, что после заверения этого процесса, ориентировочно к середине марта, прогнозируется, что законопроект может в кратчайшие сроки дойти до голосования.

«Я думаю, что спикер хочет пройти обычный процесс ассигнований, что непросто. И затем, после того, как это будет сделано, мы займемся дополнительными мерами. Сейчас мы работаем над проектом. Я думаю, вы увидите одобрение Палаты представителей», - сказал МакКол.

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