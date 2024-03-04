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Дональд Трамп проиграл на республиканских праймериз в округе Колумбия

08:14, 4 марта 2024
Никки Хейли впервые удалось обойти Дональда Трампа на праймериз республиканцев.
Дональд Трамп проиграл на республиканских праймериз в округе Колумбия
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Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, одержала победу над экс-президентом Дональдом Трампом на республиканских праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), передает AP.

За Хейли в столичном округе проголосовали почти 63% республиканцев, за Трампа – 33%. В результате голосования Хейли получит голоса всех 19 избирателей от округа Колумбия, и у нее станет 43 избирателя. У Трампа их 247, а всего в ходе праймериз республиканцы выбирают 2429 делегатов на съезд партии.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, в августе — съезд Демократической партии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в трех штатах.

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