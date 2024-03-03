Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в трех штатах

Во всех трех штатах Дональд Трамп победил Никки Хейли, свою основную соперницу среди республиканцев.

Экс-президент США Дональд Трамп сумел победить на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо, передает Reuters

Во всех трех штатах Трамп опередил свою основную соперницу среди республиканцев Никки Хейли.

По данным Республиканской партии штата Мичиган, Трамп победил Хейли во всех 13 округах, которые участвовали в кокусах.

Издание отмечает, что у Хейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки за выдвижение от республиканцев. На очереди – «супервторник» 5 марта, самый большой день праймериз, когда пройдет голосование в 15 штатах и одной территории.

В публикации добавляют: с победами в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде, Виргинских островах США, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо, Трамп является безоговорочным лидером гонки, а Хейли держится благодаря поддержке доноров, которые стремятся найти альтернативу бывшему президенту.

Для этого избирательного цикла республиканцы Мичигана разработали смешанную систему выдвижения кандидатов, разделенную между праймериз и кокусом.

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