Дональд Трамп переміг на праймеріз у штаті Мічиган

Експрезидент США Дональд Трамп вкотре переміг свою конкурентку Ніккі Гейлі на первинних виборах.

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Експрезидент США Дональд Трамп знову здобув перемогу на первинних виборах від Республіканської партії, цього разу в штаті Мічиган. Це вже один з численних успіхів, які набирає він на шляху до президентської номінації від Республіканської партії. Про це повідомляє The Guardian.

Хоча колишній президент вже неодноразово перемагав свою конкурентку Ніккі Гейлі на первинних виборах, вона продовжує свою кампанію, спонукуючи невпевнених республіканців висловити протестний голос проти Трампа. Гейлі пообіцяла залишитися в грі принаймні до 5 березня, коли відбудеться голосування у 15 штатах, і Трамп може практично закріпити свою номінацію.

Трамп не відвідав штат Мічиган у вівторок, але влаштував нічну вечірку спостереження за виборами Республіканської партії Мічигану у Гранд-Рапідсі, де підкреслив важливість цього штату на загальних виборах і відзначив, що результати перевищили очікування.

Хоча Трамп знову здобув перемогу, є тривожні знаки для його кампанії в Мічигані. Ранні звіти з округу Кент, який зазвичай схильний до консервативних поглядів, показали меншу перевагу для Трампа, що може вказувати на зміну політичних настроїв у регіоні.

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