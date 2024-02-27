Е-повістки, блокування рахунків та е-кабінет: які правки до законопроекту про мобілізацію розглянув комітет Ради

Роман Костенко заявив, що станом на сьогодні комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати подали до другого читання законопроекту про мобілізацію понад 4 тисячі правок.

У вівторок, 27 лютого, секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко повідомив, що обговорювали на першому засіданні Комітету щодо правок до законопроекту про посилення мобілізації в Україні. Про це він розповів у коментарі «РБК-Україна».

За словами Костенка, станом на сьогодні комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей. Мова про блокування рахунків та обмеження через суд виїзду за кордон. Однак це ще попереднє голосування, бо всі норми дискусійні.

Він зазначив, що низка депутатів у комітеті вважають, що в чинному законодавстві вже передбачені штрафи за невиконання людьми своїх обов'язків що стосуються мобілізації. Тому деякі нардепи вважають, що варто, як варіант, просто збільшити суму штрафів, а не обмежувати права.

«Обговорювали питання функціонування електронного кабінету, і комітет проголосував за те, що реєстрація в цьому кабінеті має бути правом, а не обов'язком. Також підіймалось питання щодо електронних повісток і було вирішено, що електронних повісток бути не має. Але є варіант, що вони будуть надходити тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, бо така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК. Крім того, обговорювали права поліції та ТЦК щодо процедури видачі подачі», - сказав Костенко.

Також він зауважив, що не було ухвалене рішення щодо того, щоб консульства обмежували свої послуги для українців за кордоном, хоча це питання ще буде дискутуватись.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

А голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Разом з тим, з законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь.

Крім того, в Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи.

Додамо, Руслан Стефанчук пропонує залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

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