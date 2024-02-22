Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

Володимир Зеленський підписав Указ про Спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони

Президент Зеленський увів нову спеціальну посаду Спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони.

Переговорну рамку про вступ України до ЄС можуть не встигнути підготувати до березневого саміту, – у Єврокомісії не змогли назвати точну дату

Єврокомісія прокоментувала слова Урсули фон дер Ляєн, що підготовка переговорної рамки про вступ України до ЄС відкладається до виборів керівництва Єврокомісії.

Верховна Рада ухвалила закон про трансляцію засідань місцевих рад

Засідання місцевих рад будуть транслювати після завершення війни, але записувати і викладати – вже незабаром.

Парламент визначив нові особливості формування ціни державного контракту з оборонних закупівель

Верховна Рада внесла зміни до Закону про оборонні закупівлі.

  1. В Україні

Олена Шуляк оприлюднила, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію

18:35, 22 лютого 2024
Також вона заявила, що «попри заяви деяких політиків, «законопроєкт не буде підганятись під певну дату».
Олена Шуляк оприлюднила, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію
Джерело фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Так, на її думку термін бронювання співробітників потрібно продовжити з 6 до 12 місяців і ввести можливість автоматичного продовження «броні».

Йдеться передусім про:

  • підприємства, яким встановлено мобілізаційні замовлення,
  • компанії, які працюють над виробництвом товарів, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України,
  • підприємства, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За словами депутатки, ця норма була серед її головних правок до законопроєкту про мобілізацію. 

«Йдеться про підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень). Також це стосується підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань. Крім цього, 6-місячне бронювання передбачене на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для всіх них важливо збільшити строк бронювання до 12 місяців з можливістю його автоматичного продовження», – наголосила Олена Шуляк.

Серед інших правок до мобілізаційного законопроєкту, які подала депутатка:

  • Узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;
  • Дозвіл громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це зроблено для того, щоб громадяни мали законодавчі права, за потреби, фіксувати протиправні дії працівників ТЦК, пояснила Шуляк;
  • Звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

Також Шуляк заявила, що «попри заяви деяких політиків, «законопроєкт не буде підганятись під певну дату».

«Він буде прийнятий, коли всі «за» та «проти» будуть зважені і ми досягнемо консенсусу між фракціями та групами», – резюмувала вона.

Як ми писали, до законопроєкту про мобілізацію внесли понад 4000 правок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова