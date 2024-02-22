Олена Шуляк оприлюднила, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію

Також вона заявила, що «попри заяви деяких політиків, «законопроєкт не буде підганятись під певну дату».

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Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Так, на її думку термін бронювання співробітників потрібно продовжити з 6 до 12 місяців і ввести можливість автоматичного продовження «броні».

Йдеться передусім про:

підприємства, яким встановлено мобілізаційні замовлення,

компанії, які працюють над виробництвом товарів, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України,

підприємства, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За словами депутатки, ця норма була серед її головних правок до законопроєкту про мобілізацію.

«Йдеться про підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень). Також це стосується підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань. Крім цього, 6-місячне бронювання передбачене на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для всіх них важливо збільшити строк бронювання до 12 місяців з можливістю його автоматичного продовження», – наголосила Олена Шуляк.

Серед інших правок до мобілізаційного законопроєкту, які подала депутатка:

Узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

Дозвіл громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це зроблено для того, щоб громадяни мали законодавчі права, за потреби, фіксувати протиправні дії працівників ТЦК, пояснила Шуляк ;

; Звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

Також Шуляк заявила, що «попри заяви деяких політиків, «законопроєкт не буде підганятись під певну дату».

«Він буде прийнятий, коли всі «за» та «проти» будуть зважені і ми досягнемо консенсусу між фракціями та групами», – резюмувала вона.

Як ми писали, до законопроєкту про мобілізацію внесли понад 4000 правок.

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