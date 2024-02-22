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Елена Шуляк обнародовала, какие поправки подала в законопроект о мобилизации

18:35, 22 февраля 2024
Также она заявила, что несмотря на заявления некоторых политиков, законопроект не будет подгоняться под определенную дату.
Елена Шуляк обнародовала, какие поправки подала в законопроект о мобилизации
Фото: rbc.ua
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Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Так, по ее мнению, срок бронирования сотрудников нужно продлить с 6 до 12 месяцев и ввести возможность автоматического продления «брони».

Речь идет прежде всего о:

  • предприятиях, которым установлены мобилизационные заказы,
  • компаниях, которые работают над производством товаров, выполняют работы и оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины,
  • предприятиях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По словам депутатки, эта норма была среди ее главных поправок к законопроекту о мобилизации.

«Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов). Также это касается предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований. Кроме этого, 6-месячное бронирование предусмотрено на предприятиях, учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Для всех них важно увеличить срок бронирования до 12 месяцев с возможностью его автоматического продления», – подчеркнула Елена Шуляк.

Среди других поправок к мобилизационному законопроекту, которые подала депутатка:

  • Узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442;
  • Разрешение гражданам на законодательном уровне использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для фиксации действий работников ТЦК. Это сделано для того, чтобы граждане имели законодательные права при необходимости фиксировать противоправные действия работников ТЦК, объяснила Шуляк;
  • Освобождение от призыва саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

Также Шуляк заявила, что несмотря на заявления некоторых политиков, «законопроект не будет подгоняться под определенную дату».

«Он будет принят, когда все "за" и "против" будут взвешены и мы достигнем консенсуса между фракциями и группами», – резюмировала она.

Как мы писали, в законопроект о мобилизации внесли более 4000 правок.

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