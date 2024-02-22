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  1. В Украине

В законопроект о мобилизации внесли более 4000 правок

10:50, 22 февраля 2024
До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу.
В законопроект о мобилизации внесли более 4000 правок
Источник фото: gettyimages
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Народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта о мобилизации более 4 тысяч правок.

Об этом сообщил секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, пишет «Укринформ».

«В законопроект о мобилизации подали 3776 правок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу», – сказал Костенко.

Ранее народная депутатка от парламентской фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила, что для парламентариев важно, чтобы закон не воспринимался обществом как кнут или нарушение прав человека.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Также в Комитете Рады рассказали, какие правки нардепы планируют внести в законопроект о мобилизации.

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