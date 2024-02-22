До законопроєкту про мобілізацію внесли понад 4000 правок

До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю.

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Народні депутати подали до другого читання законопроєкту про мобілізацію понад 4 тисячі правок.

Про це повідомив секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, пише «Укрінформ».

«До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю», – зазначив Костенко.

Раніше народна депутатка від парламентської фракції «Слуга народу», голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева зазначила, що для парламентаріїв важливо, щоб закон не сприймався суспільством як батіг чи порушення прав людини.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Також у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

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