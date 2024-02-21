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Марія Мезенцева: Депутати не хочуть, щоб закон про мобілізацію сприймався суспільством як батіг

13:56, 21 лютого 2024
Для парламентаріїв важливо, щоб закон не сприймався суспільством як батіг чи порушення прав людини.
Марія Мезенцева: Депутати не хочуть, щоб закон про мобілізацію сприймався суспільством як батіг
Джерело фото: Марія Мезенцева
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До 21 лютого у Верховній Раді триває подача нардепами поправок та пропозицій до урядового законопроєкту про мобілізацію. Для парламентаріїв важливо, щоб закон не сприймався суспільством як батіг чи порушення прав людини. Про це повідомила народна депутатка від парламентської фракції «Слуга народу», голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, пише «Укрінформ».

«Ми не хочемо, щоб закон про мобілізацію сприймався нашим суспільством як якийсь батіг або масові порушення прав людини», - зазначила вона.

За словами Мезенцевої, подача запропонованих народними депутатами поправок та пропозицій до урядового законопроєкту про мобілізацію триває до 21 лютого. Далі він буде розглядатися у другому читанні.

«Ми маємо подивитися на ухвалення цього закону як на створення спеціальної бази даних, щоб людині було зручно, а також щоб слово ВЛК ні в кого не викликало негативних емоцій», - зазначила голова постійної делегації України в ПАРЄ.

Депутатка пояснила, що всі пропозиції парламентаріїв має розглянути та затвердити профільний комітет ВР з питань безпеки, оборони та розвідки. Однак, вона наголосила, що «кожен ініціатор кожної поправки, навіть якщо вона не ухвалена комітетом, може винести її на голосування в зал». Очікується, що таким чином політики зможуть висловити свою думку щодо законопроєкту, і парламент зможе досягти консенсусу.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Також у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

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