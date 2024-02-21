Мария Мезенцева: Депутаты не хотят, чтобы закон о мобилизации воспринимался обществом как кнут

Для парламентариев важно, чтобы закон не воспринимался обществом как кнут или нарушение прав человека.

Источник фото: Мария Мезенцева

До 21 февраля в Верховной Раде продолжается подача нардепами поправок и предложений к правительственному законопроекту о мобилизации. Для парламентариев важно, чтобы закон не воспринимался обществом как кнут или нарушение прав человека. Об этом сообщила народная депутатка от парламентской фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, пишет «Укринформ».

«Мы не хотим, чтобы закон о мобилизации воспринимался нашим обществом как какой-то кнут или массовые нарушения прав человека», - отметила она.

По словам Мезенцевой, подача предложенных народными депутатами поправок и предложений к правительственному законопроекту о мобилизации продолжается до 21 февраля. Дальше он будет рассматриваться во втором чтении.

«Мы должны посмотреть на принятие этого закона как на создание специальной базы данных, чтобы человеку было удобно, а также чтобы слово ВВК ни у кого не вызывало негативных эмоций», - отметила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Депутат пояснила, что все предложения парламентариев должны рассмотреть и утвердить профильный комитет ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки. Однако она подчеркнула, что «каждый инициатор каждой поправки, даже если она не принята комитетом, может вынести ее на голосование в зал». Ожидается, что таким образом политики смогут высказать свое мнение по поводу законопроекта, и парламент сможет достичь консенсуса.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Также в Комитете Рады рассказали, какие правки нардепы планируют внести в законопроект о мобилизации.

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