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Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что спецпрокурор по его делу назначен незаконно

13:22, 21 февраля 2024
Адвокаты сына Президента США Хантера Байдена утверждают, что обвинение против него «является результатом политического давления».
Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что спецпрокурор по его делу назначен незаконно
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Адвокаты сына Президента США Хантера Байдена начали широкомасштабную судебную битву в отношении предъявляемых ему федеральных налоговых обвинений, обвиняя прокуроров в том, что они подверглись политическому давлению, следователей – в незаконной утечке его записей, а Министерство юстиции – в неправомерном предоставлении полномочий специально для ведения дела против него. Об этом сообщает Politico.

Так, 20 февраля сын Президента США подал девять ходатайств о том, чтобы опровергнуть или полностью закрыть дело, описывая кампанию «возмутительных» и «мстительных» правительственных сил, направленных против него.

В Калифорнии Хантеру Байдену выдвинули федеральные обвинения в том, что он якобы не подавал налоговые декларации, занижал свои доходы и раздувал расходы по бизнесу в течение трех лет. Обвинения были предъявлены после неудачной попытки завершить соглашение о признании вины в Делавере по федеральному обвинению в употреблении наркотиков и хранении огнестрельного оружия.

Адвокаты Хантера Байдена подали ряд ходатайств о снятии некоторых или всех обвинений, выдвинутых специальным прокурором Дэвидом Вайсом, в федеральный суд Лос-Анджелеса в декабре прошлого года. Генеральный прокурор Меррик Гарленд повысил Вайсу, которого тогдашний президент Дональд Трамп назначил прокурором США, статус до специального прокурора в прошлом году.

В ходатайствах утверждается, что дело против Хантера Байдена несовершенно по ряду причин, в частности из-за того, что он стал мишенью для «избирательного и мстительного судебного преследования» из-за политически мотивированного давления со стороны «республиканцев-экстремистов».

«Политика запятнала это судебное преследование, и нет никакого конституционного выбора, кроме как закрыть это дело», - написал адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуэлл. Лоуэлл отметил, что, по его словам, было несколько случаев, когда Вайс якобы подвергся давлению Республиканской партии, в частности, когда прокуроры «перешли от двух налоговых проступков к девяти проступкам и преступлениям».

Спецпрокурор Дэвид Вайс ответил на подобные ходатайства в Делавере, отрицая, что политические соображения повлияли на обвинения. «Обвинения по этому делу не сфабрикованы или по вине бывшего президента Трампа — они являются результатом собственного выбора обвиняемого и были выдвинуты вопреки, а не из-за любого внешнего шума, созданного политиками», — написал Вайс.

В новых заявлениях Лоуэлл сказал, что неудачное соглашение о признании вины об обвинении в хранении оружия, которое, по его словам, имело целью исключить любые другие уголовные обвинения против младшего Байдена, должно рассматриваться как обязательное.

Но самое заметное, что Байден и его адвокаты нацелились на самого спецпрокурора Дэвида Вайса и утверждают, что его незаконно назначили специальным прокурором. Трамп и его союзники выдвинули аналогичные заявления по поводу легитимности специальных прокуроров, которые исследовали их поведение в последние годы.

Трамп, как ожидается, подаст аналогичное ходатайство позже на этой неделе, поскольку он стремится закрыть федеральное дело против него во Флориде, возбужденное специальным прокурором Джеком Смитом.

Автор: Наталья Мамченко

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