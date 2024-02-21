Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что спецпрокурор по его делу назначен незаконно

Адвокаты сына Президента США Хантера Байдена утверждают, что обвинение против него «является результатом политического давления».

Адвокаты сына Президента США Хантера Байдена начали широкомасштабную судебную битву в отношении предъявляемых ему федеральных налоговых обвинений, обвиняя прокуроров в том, что они подверглись политическому давлению, следователей – в незаконной утечке его записей, а Министерство юстиции – в неправомерном предоставлении полномочий специально для ведения дела против него. Об этом сообщает Politico.

Так, 20 февраля сын Президента США подал девять ходатайств о том, чтобы опровергнуть или полностью закрыть дело, описывая кампанию «возмутительных» и «мстительных» правительственных сил, направленных против него.

В Калифорнии Хантеру Байдену выдвинули федеральные обвинения в том, что он якобы не подавал налоговые декларации, занижал свои доходы и раздувал расходы по бизнесу в течение трех лет. Обвинения были предъявлены после неудачной попытки завершить соглашение о признании вины в Делавере по федеральному обвинению в употреблении наркотиков и хранении огнестрельного оружия.

Адвокаты Хантера Байдена подали ряд ходатайств о снятии некоторых или всех обвинений, выдвинутых специальным прокурором Дэвидом Вайсом, в федеральный суд Лос-Анджелеса в декабре прошлого года. Генеральный прокурор Меррик Гарленд повысил Вайсу, которого тогдашний президент Дональд Трамп назначил прокурором США, статус до специального прокурора в прошлом году.

В ходатайствах утверждается, что дело против Хантера Байдена несовершенно по ряду причин, в частности из-за того, что он стал мишенью для «избирательного и мстительного судебного преследования» из-за политически мотивированного давления со стороны «республиканцев-экстремистов».

«Политика запятнала это судебное преследование, и нет никакого конституционного выбора, кроме как закрыть это дело», - написал адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуэлл. Лоуэлл отметил, что, по его словам, было несколько случаев, когда Вайс якобы подвергся давлению Республиканской партии, в частности, когда прокуроры «перешли от двух налоговых проступков к девяти проступкам и преступлениям».

Спецпрокурор Дэвид Вайс ответил на подобные ходатайства в Делавере, отрицая, что политические соображения повлияли на обвинения. «Обвинения по этому делу не сфабрикованы или по вине бывшего президента Трампа — они являются результатом собственного выбора обвиняемого и были выдвинуты вопреки, а не из-за любого внешнего шума, созданного политиками», — написал Вайс.

В новых заявлениях Лоуэлл сказал, что неудачное соглашение о признании вины об обвинении в хранении оружия, которое, по его словам, имело целью исключить любые другие уголовные обвинения против младшего Байдена, должно рассматриваться как обязательное.

Но самое заметное, что Байден и его адвокаты нацелились на самого спецпрокурора Дэвида Вайса и утверждают, что его незаконно назначили специальным прокурором. Трамп и его союзники выдвинули аналогичные заявления по поводу легитимности специальных прокуроров, которые исследовали их поведение в последние годы.

Трамп, как ожидается, подаст аналогичное ходатайство позже на этой неделе, поскольку он стремится закрыть федеральное дело против него во Флориде, возбужденное специальным прокурором Джеком Смитом.

Автор: Наталья Мамченко

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