Япония будет выдавать многоразовые визы для краткосрочного пребывания украинцев

Решение об ослаблении визовых требований принято по случаю японско-украинской конференции по восстановлению.

Источник фото: Андрей Крепких / ПРООН в Украине

Правительство Японии разрешило выдачу многоразовых виз со сроком действия 5 лет и периодом пребывания в стране до 90 дней для каждого визита украинским бизнесменам и родственникам беженцев от войны в Украине. Об этом заявили в МИД Японии, пишет «Укринформ».

Как отмечается, речь идет о работниках украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между двумя странами, членах семей эвакуированных из Украины, которые проживают в Японии, а также бизнесменах.

Эти категории граждан получат право обращаться за многоразовыми визами для краткосрочного пребывания в Японии, соответственно, с деловыми целями или с целью посещения родственников или знакомых.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение об ослаблении визовых требований принято по случаю японско-украинской конференции по восстановлению, которая прошла в понедельник, 19 февраля, в Токио, и направлена на содействие дальнейшему развитию двусторонних отношений.

«Ожидается, что упомянутое упрощение визового режима улучшит удобство для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии», - отметили в МИД.

Подробности о дате вступления решения в силу и дополнительные сведения, включая перечень документов для заявки на долгосрочную визу, должны сообщить позже.

Ранее Украина и Япония подписали 56 документов в рамках конференции в Токио.

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