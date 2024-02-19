Украина и Япония подписали 56 документов в рамках конференции в Токио – Шмыгаль

В их числе межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местных властей.

Источник фото: kmu.gov.ua

Представители Украины и Японии в рамках Конференции по экономическому развитию и восстановлению подписали 56 документов. В их числе межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местных властей.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которых также принимает участие в мероприятии, которое проходит в Токио с участием Премьер-министра Японии Фумио Кишиды.

Так, стороны подписали:

межправительственую конвенцию об избежании двойного налогообложения, что чрезвычайно важно для японского бизнеса, планирующего новые проекты в Украине.

более десяти договоренностей о поддержке восстановления Украины с мощными японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества.

грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между Министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, предусматривающими предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования.

межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий. Япония является одним из лидеров в этих сферах. Важно выстроить настоящее партнерство.

«Нефтегаз» договорился о проекте в сфере ветроэнергетики.

оператор газотранспортной системы Украины подписал Меморандум о подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.

Также подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии.

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