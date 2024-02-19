Украинцев предупредили о новом виде мошенничества: что нужно знать

Злоумышленники посылают фейковые СМС от имени известного почтового сервиса.

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В полиции сообщили о фейковых СМС от злоумышленников о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы, отмечают правоохранители.

Граждан призывают следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:

не переходить по сомнительным гиперссылкам;

получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных – даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты;

оплачивать деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;

не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

при разглашении платежной информации – обратиться в банк и заблокировать карту.

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