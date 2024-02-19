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Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

Верховный Суд решил, может ли суд толковать решение КСУ по делу о социальных гарантиях военнослужащих органов внутренних дел

Административный суд лишен полномочий толковать решение Конституционного Суда путем расширения круга лиц, на которых распространяются социальные гарантии военнослужащих – позиция Кассационного административного суда.

«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

  1. В Украине

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества: что нужно знать

10:15, 19 февраля 2024
Злоумышленники посылают фейковые СМС от имени известного почтового сервиса.
Украинцев предупредили о новом виде мошенничества: что нужно знать
Источник фото: Gilles Lambert / Unsplash
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В полиции сообщили о фейковых СМС от злоумышленников о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы, отмечают правоохранители.

Граждан призывают следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:

  • не переходить по сомнительным гиперссылкам;
  • получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
  • проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных – даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
  • завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты;
  • оплачивать деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
  • не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.
  • при разглашении платежной информации – обратиться в банк и заблокировать карту.

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