На Львовщине на трассе до Рава-Руськой произошло ДТП с пострадавшими

Произошло столкновение двух транспортных средств.

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Возле населенного пункта Великие Грибовичи на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными на трассе М-09. ДТП произошло в воскресенье вечером, 18 февраля.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

«У населенного пункта Великие Грибовичи, что на автодороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Руськая, произошло столкновение двух транспортных средств. Есть травмированные», – отметили в сообщении.

Правоохранителям пришлось устраивать реверсное движение на определенный период.

О количестве пострадавших в полиции не сообщается. На фотографиях с места происшествия видно, что у двух автомобилей сильно повреждены передние части.

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