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  1. В Украине

Украина 19 февраля отмечает День Государственного герба

08:49, 19 февраля 2024
Это один из официальных символов нашего государства.
Украина 19 февраля отмечает День Государственного герба
Источник фото: knuba.edu.ua
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19 февраля в Украине отмечают День Государственного Герба. Это один из официальных символов нашего государства.

Именно 19 февраля 1992 Верховная Рада утвердила постановлением Государственный Герб независимой Украины. Им стал золотой Тризуб на синем щите.

Тризуб имеет тысячелетнюю историю. Интересным фактом является то, что со времен Украинской Народной Республики Тризуб был утвержден Государственным Гербом Украины, что подчеркивает преемственность с предыдущими периодами украинской истории.

Изображение герба размещается на печатях органов государственной власти и государственного управления, служебных удостоверениях, штампах, бланках государственных учреждений.

Также сегодня отмечают в мире:

  • Всемирный день защиты морских млекопитающих.
  • Международный день перетягивания каната.
  • День предотвращения плагиата.

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