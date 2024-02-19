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Как изменились потребительские цены на товары и услуги в январе: что стало дешевле, а что выросло в цене

09:38, 19 февраля 2024
Товары и услуги, которые больше всего подешевели и подорожали в январе.
Как изменились потребительские цены на товары и услуги в январе: что стало дешевле, а что выросло в цене
Источник фото: archer fu / unsplash
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В январе больше всего подорожали овощи, подешевели – автогаз и яйца. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который отметил, что при умеренной январской инфляции (0,4% к декабрю 2023 года) изменение цен на отдельные потребительские товары и услуги было более заметным.

Как рассказал политик по данным Госслужбы статистики, которая мониторит средние цены на корзину из 54 потребительских товаров и услуг, в январе больше всего подорожали овощи борщового набора.

«И если морковь, лук, капуста выросли в цене в январе, но в целом подешевели в прошлом году, то подорожание картофеля, к сожалению, продолжающийся тренд. В частности, в январе цена на картофель выросла на 42% до 21,5 грн за кг. Причины: сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, недостаток мощностей для хранения. На этом фоне наблюдается наращивание импортных поставок», – отметил Гетманцев.

Больше всего подешевел в январе автогаз – на 14,5% или на 4,84 грн на литре, дешевели также бензин и дизельное топливо.

«Тут причины тоже объективны: цены на АЗС зависят от мировых цен на нефть, а в случае с сжиженным газом добавились другие рыночные факторы – с одной стороны, налаживание поставок через западную границу, а с другой – падение спроса из-за стремительного подорожания в ноябре прошлого года В силу зависимости от импорта и действий соседних стран ЕС, ситуация на топливном рынке изменчива. В феврале (как это видно по текущей неделе) цены на бензин и дизтопливо стали несколько расти. Снижение цен на автогаз продолжается, но его темпы замедлились», – пояснил нардеп.

Джерело фото: Даниил Гетманцев

Ранее мы писали, как изменились потребительские цены на товары и услуги по сравнению с январем прошлого года.

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