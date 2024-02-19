Украина получит дополнительную помощь от Дании, Нидерландов и Чехии – Зеленский в обращении

Президент назвал участие Украины в конференции этого года «очень результативным».

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по итогам конференции с безопасности в Мюнхене объявил, что Украина получит дополнительную помощь от Дании, Нидерландов и Чехии. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Президент назвал участие Украины в Мюнхенской конференции с безопасности очень результативной в этом году.

«Наш украинский взгляд на мировую повестку дня был поддержан партнерами. Я провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии – есть решение о дополнительной поддержке. Также с лидером Азербайджана – как всегда, хороший продуктивный разговор, который может укрепить оба наших народа и весь регион. Встретился с Премьер-министром Бангладеш, с Президентом Гватемалы. Отдельно – американские партнеры. Разговор с Президентом Байденом – очень важные акценты, и в частности – об Авдеевке и необходимости продолжения принципиальной и достаточной поддержки Украины. Переговоры с вице-президенткой США – очень предметные. Встречи с конгрессменами – представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса. И каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое совершил. Но чтобы Украина могла добиться этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, – Украина не должна остаться наедине. Поддержка – важна. Солидарность – важна. Только вместе, в единстве можно победить в этой войне», – сказал он.

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