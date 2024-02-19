Хакеры атаковали сайты украинских медиа – что известно

Российские хакеры разместили на ресурсах СМИ фейковую информацию, отметили в Госспецсвязи.

Хакеры провели серию кибератак, во время которых пострадали сайты и аккаунты в соцсетях украинских медиа. Об этом сообщила 18 февраля вечером Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Как отмечается в сообщении Госспецсвязи, специалисты уже проводят исследование указанного инцидента.

«россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию», - говорится в сообщении.

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