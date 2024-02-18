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  1. В мире

США должны оказывать помощь Украине в кредит или в обмен на полезные ископаемые, — американский сенатор

20:12, 18 февраля 2024
аким образом, по его мнению, якобы можно найти приверженцев разблокирования помощи среди республиканцев-конгрессменов.
США должны оказывать помощь Украине в кредит или в обмен на полезные ископаемые, — американский сенатор
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 Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны оказывать помощь Украине в кредит или в обмен на полезные ископаемые. Об этом сообщает CBS News.

Таким образом, по его мнению, якобы можно найти приверженцев разблокирования помощи среди республиканцев-конгрессменов.

«Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл... У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, имеют много ресурсов», - заявил Грэм.

Если помощь будет предоставлена в виде ссуд, то, по его оценкам, законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать от шести до восьми голосов республиканцев в Сенате.

«Это идея Трампа. Если ее принять, я думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате», - добавил сенатор-республиканец.

Как мы писали, Соединенные Штаты передают почти $500 тысяч конфискованных российских средств для Украины.

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