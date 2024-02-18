Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

  1. У світі

США повинні давати допомогу Україні у кредит або в обмін на корисні копалини, — американський сенатор

20:12, 18 лютого 2024
Таким чином, на його думку, нібито можна знайти прихильників розблокування допомоги серед республіканців-конгресменів.
США повинні давати допомогу Україні у кредит або в обмін на корисні копалини, — американський сенатор
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати повинні давати допомогу Україні у кредит або в обмін на корисні копалини. Про це повідомляє CBS News.

Таким чином, на його думку, нібито можна знайти прихильників розблокування допомоги серед республіканців-конгресменів.

«Я хочу перетворити пакет допомоги на кредит, і це має для мене сенс... У нас борг на $34 трильйони. Україна має корисні копалини, мають багато ресурсів», - заявив Грем.

Якщо допомога буде надана у вигляді позик, то, за його оцінками, законопроект буде ухвалено Палатою представників і зможе набрати від шести до восьми голосів республіканців у Сенаті.

«Це ідея Трампа. Якщо її прийняти, гадаю, можна отримати багато голосів у Палаті представників та Сенаті», - додав сенатор-республіканець.

Як ми писали, Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області