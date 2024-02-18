США повинні давати допомогу Україні у кредит або в обмін на корисні копалини, — американський сенатор

Таким чином, на його думку, нібито можна знайти прихильників розблокування допомоги серед республіканців-конгресменів.

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати повинні давати допомогу Україні у кредит або в обмін на корисні копалини. Про це повідомляє CBS News.

Таким чином, на його думку, нібито можна знайти прихильників розблокування допомоги серед республіканців-конгресменів.

«Я хочу перетворити пакет допомоги на кредит, і це має для мене сенс... У нас борг на $34 трильйони. Україна має корисні копалини, мають багато ресурсів», - заявив Грем.

Якщо допомога буде надана у вигляді позик, то, за його оцінками, законопроект буде ухвалено Палатою представників і зможе набрати від шести до восьми голосів республіканців у Сенаті.

«Це ідея Трампа. Якщо її прийняти, гадаю, можна отримати багато голосів у Палаті представників та Сенаті», - додав сенатор-республіканець.

Як ми писали, Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України.

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