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Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Верховний Суд вирішив, чи може суд тлумачити рішення КСУ у справі про соціальні гарантії військовослужбовців органів внутрішніх справ

Адміністративний суд позбавлений повноважень тлумачити рішення Конституційного Суду шляхом розширення кола осіб, на яких поширюються соціальні гарантії військовослужбовців, – позиція Касаційного адміністративного суду.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

  1. В Україні

Хакери атакували сайти українських медіа – що відомо

08:41, 19 лютого 2024
Російські хакери розмістили на ресурсах ЗМІ фейкову інформацію, зазначили у Держспецзв’язку.
Хакери атакували сайти українських медіа – що відомо
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Хакери здійснили серію кібератак, під час яких постраждали сайти та акаунти в соцмережах українських медіа. Про це повідомила 18 лютого ввечері Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як зазначається у повідомленні Держспецзв’язку, фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту.

«росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію», - йдеться в повідомленні.

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