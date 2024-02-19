Хакери атакували сайти українських медіа – що відомо

Російські хакери розмістили на ресурсах ЗМІ фейкову інформацію, зазначили у Держспецзв’язку.

Хакери здійснили серію кібератак, під час яких постраждали сайти та акаунти в соцмережах українських медіа. Про це повідомила 18 лютого ввечері Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як зазначається у повідомленні Держспецзв’язку, фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту.

«росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію», - йдеться в повідомленні.

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