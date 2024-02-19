Україна отримає додаткову допомогу від Данії, Нідерландів і Чехії – Зеленський у зверненні

Президент назвав участь України у цьогорічній конференції «дуже результативною».

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський за підсумками безпекової конференції у Мюнхені оголосив, що Україна отримає додаткову допомогу від Данії, Нідерландів і Чехії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент назвав участь України у Мюнхенській безпековій конференція дуже результативною в цьому році.

«Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії – маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон. Зустрівся з Прем’єр-міністром Бангладеш, із Президентом Гватемали. Окремо – американські партнери. Розмова з Президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу. І кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив. Але, щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні», - сказав він.

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