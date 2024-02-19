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Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Верховний Суд вирішив, чи може суд тлумачити рішення КСУ у справі про соціальні гарантії військовослужбовців органів внутрішніх справ

Адміністративний суд позбавлений повноважень тлумачити рішення Конституційного Суду шляхом розширення кола осіб, на яких поширюються соціальні гарантії військовослужбовців, – позиція Касаційного адміністративного суду.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

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Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

  1. В Україні

Україна отримає додаткову допомогу від Данії, Нідерландів і Чехії – Зеленський у зверненні

09:19, 19 лютого 2024
Президент назвав участь України у цьогорічній конференції «дуже результативною».
Україна отримає додаткову допомогу від Данії, Нідерландів і Чехії – Зеленський у зверненні
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський за підсумками безпекової конференції у Мюнхені оголосив, що Україна отримає додаткову допомогу від Данії, Нідерландів і Чехії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент назвав участь України у Мюнхенській безпековій конференція дуже результативною в цьому році.

«Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії – маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон. Зустрівся з Прем’єр-міністром Бангладеш, із Президентом Гватемали. Окремо – американські партнери. Розмова з Президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу. І кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив. Але, щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні», - сказав він.

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