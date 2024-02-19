Як змінилися споживчі ціни на товари та послуги у січні: що стало дешевше, а що виросло в ціні

Товари і послуги, які найбільше подешевшали і подорожчали у січні.

Джерело фото: archer fu / unsplash

У січні найбільше подорожчали овочі, подешевшали – автогаз та яйця. Про це повідомив голова парламентського комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який зазначив, що за помірної січневої інфляції (0,4% до грудня 2023 року) зміна цін на окремі споживчі товари і послуги була більш помітною.

Як розповів політик за даними Держслужби статистики, яка моніторить середні ціни на кошик із 54 споживчих товарів і послуг, у січні найбільше подорожчали овочі борщового набору.

«І якщо морква, цибуля, капуста зросли у ціні у січні, але загалом подешевшали минулого року, то подорожчання картоплі, на жаль, триваючий тренд. Зокрема у січні ціна на картоплю зросла на 42% до 21,5 грн за кг. Причини: скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, недостатність потужностей для зберігання. На цьому фоні спостерігається нарощування імпортних поставок», - зазначив Гетманцев.

Найбільше подешевшав у січні автогаз – на 14,5% або на 4,84 грн на літрі, дешевшали також бензин і дизельне пальне.

«Тут причини теж об’єктивні: ціни на АЗС залежать від світових цін на нафту, а у випадку із скрапленим газом додались інші ринкові фактори – з одного боку, налагодження поставок через західний кордон, а з іншого – падіння попиту через стрімке подорожчання у листопаді минулого року. В силу залежності від імпорту і дій сусідніх країн ЄС, ситуація на паливному ринку є мінливою. У лютому (як це видно по поточному тижню) ціни на бензин і дизпаливо почали дещо зростати. Зниження цін на автогаз триває, але його темпи сповільнились», - пояснив нардеп.

Джерело фото: Данило Гетманцев

Раніше ми писали, як змінилися споживчі ціни на товари та послуги у порівнянні з січнем минулого року.

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