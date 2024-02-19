Україна 19 лютого відзначає День Державного герба

Це один із офіційних символів нашої держави.

Джерело фото: knuba.edu.ua

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19 лютого в Україні святкують День Державного Герба. Це один із офіційних символів нашої держави.

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила постановою Державний Герб незалежної України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті.

Тризуб має тисячолітню історію. Цікавим фактом є те, що з часів Української Народної Республіки Тризуб був затверджений Державним Гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами української історії.

Зображення герба розміщується на печатках органів державної влади і державного управління, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ.

Також сьогодні відзначають в світі:

Всесвітній день захисту морських ссавців.

Міжнародний день перетягування канату.

День запобігання плагіату.

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