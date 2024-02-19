На Львівщині на трасі до Рава-Руської сталася ДТП із постраждалими

Сталося зіткнення двох транспортних засобів.

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Біля населеного пункту Великі Грибовичі на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими на трасі М-09. ДТП сталася у неділю ввечері, 18 лютого.

Про це повідомили у Патрульній поліції України.

«Біля населеного пункту Великі Грибовичі, що на автодорозі М-09 Тернопіль— Львів — Рава-Руська, сталося зіткнення двох транспортних засобів. Є травмовані», - зазначили у повідомленні.

Правоохоронцям довелося влаштовувати реверсний рух на певний період.

Про кількість постраждалих у поліції не повідомляють. На фотографіях із місця події видно, що у двох автівок сильно пошкоджено передні частини.

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