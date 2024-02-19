Українців попередили про новий вид шахрайства: що треба знати

Зловмисники надсилають фейкові СМС від імені відомого поштового сервісу.

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У поліції повідомили про фейкові СМС від зловмисників про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, наголошують правоохоронці.

Громадян закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

при розголошенні платіжної інформації – звернутися до банку та заблокувати карту.

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