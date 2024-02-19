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Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2024 рік, який передбачає подання законопроекту про створення Вищого адміністративного суду до березня.

Кабмін затвердив Порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу в сфері азартних ігор

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей матиме необмежений доступ до неперсоналізованих даних гравців у Державній системі через Інтернет у режимі онлайн.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Верховний Суд вирішив, чи може суд тлумачити рішення КСУ у справі про соціальні гарантії військовослужбовців органів внутрішніх справ

Адміністративний суд позбавлений повноважень тлумачити рішення Конституційного Суду шляхом розширення кола осіб, на яких поширюються соціальні гарантії військовослужбовців, – позиція Касаційного адміністративного суду.

  1. В Україні

Українців попередили про новий вид шахрайства: що треба знати

10:15, 19 лютого 2024
Зловмисники надсилають фейкові СМС від імені відомого поштового сервісу.
Українців попередили про новий вид шахрайства: що треба знати
Джерело фото: Gilles Lambert / Unsplash
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У поліції повідомили про фейкові СМС від зловмисників про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, наголошують правоохоронці.

Громадян закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

  • не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів; 
  • не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
  • при розголошенні платіжної інформації – звернутися до банку та заблокувати карту.

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