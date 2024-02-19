Україна та Японія підписали 56 документів в межах конференції в Токіо – Шмигаль

Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Представники України та Японії в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови підписали 56 документів. Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, яких також бере участь у західі, який проходить у Токіо за участі Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди.

Так, сторони підписали:

міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.

більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.

грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання.

міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство.

«Нафтогаз» домовився про проєкт у сфері вітроенергетики.

оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.

Також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.