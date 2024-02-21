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  1. У світі

Японія видаватиме багаторазові візи для короткострокового перебування українців

17:28, 21 лютого 2024
Рішення про послаблення візових вимог прийняте з нагоди японсько-української конференції з відновлення.
Японія видаватиме багаторазові візи для короткострокового перебування українців
Джерело фото: Андрій Крепких / ПРООН в Україні
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Уряд Японії дозволив видачу багаторазових віз із терміном дії 5 років та періодом перебування в країні до 90 днів для кожного візиту українським бізнесменам і родичам біженців від війни в Україні. Про це заявили в МЗС Японії, пише «Укрінформ».

Як зазначається, ідеться про працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між двома країнами, членів родин евакуйованих із України, котрі проживають в Японії, а також бізнесменів.

Ці категорії громадян отримають право звертатись за багаторазовими візами для короткострокового перебування в Японії, відповідно, з діловими цілями чи з метою відвідування родичів або знайомих.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що рішення про послаблення візових вимог прийняте з нагоди японсько-української конференції з відновлення, що пройшла в понеділок, 19 лютого, у Токіо, та має на меті сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин.

«Очікується, що згадане спрощення візового режиму покращить зручність для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії», - зазначили в МЗС.

Деталі про дату набуття цим рішенням чинності та додаткові відомості, включаючи перелік документів для заявки на довгострокову візу, мають повідомити пізніше.

Раніше Україна та Японія підписали 56 документів в межах конференції в Токіо.

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