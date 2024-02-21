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Блокада польського кордону може викликати подорожчання автогазу – експерт

13:18, 21 лютого 2024
Водночас дефіциту не очікується.
Блокада польського кордону може викликати подорожчання автогазу – експерт
Джерело фото: ЗМІ
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Через потребу об'їжджати польську ділянку кордону під час імпорту скрапленого газу здорожчання цього пального може становити до 3 грн/л. Водночас дефіциту автогазу не очікується. Про це заявив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, пише «Укрінформ».

«По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу», - пояснив він.

Куюн зазначив, що постачальникам автогазу через технічні причини переорієнтуватися на залізницю тяжко й вони мусять об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.

«Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому», - прогнозує експерт.

На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.

Водночас, учасники ринку слідкують за розвитком подій, зазначив він.

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