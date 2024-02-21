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  1. Судова практика

Мешканці квартири не перекрили кран з холодною водою та залили сусідку: власник житла повинен відшкодувати збитки

16:50, 21 лютого 2024
Через протікання води було залито три кімнати з коридором та санвузлом, пошкоджено меблі, шпалери, техніку, вартість ремонту оцінюється у більше 40 тисяч.
Мешканці квартири не перекрили кран з холодною водою та залили сусідку: власник житла повинен відшкодувати збитки
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Апеляційний суд залишив у силі рішення Хмельницького міськрайонного суду про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої залиттям квартири. Апеляційну скаргу відповідача Хмельницький апеляційний суд відхилив. 

Тепер власник житла, з вини мешканців якого сталося затоплення квартири сусідки, повинен відшкодувати їй 41092 гривні матеріальної шкоди, 10000 гривень – моральної, 15282 гривні витрат на правову допомогу та 6618 гривень судових витрат. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Як встановив суд, у жовтні 2022 року у Хмельницькому мешканці квартири не перекрили на кухні кран з холодною водою й залили помешкання сусідки поверхом нижче.

У акті про залиття йдеться, що через протікання води було залито три кімнати з коридором та санвузлом, пошкоджено меблі, шпалери, техніку, стелю та стіни. Кошторисна вартість ремонту затопленої квартири, за висновками експерта, становить 40710 грн.

Позаяк сусід добровільно відшкодовувати збитки відмовився, власниця помешкання, що постраждало від затоплення, подала позов до суду з прохання стягнути з нього заподіяну матеріальну та моральну шкоду.

Місцевий суд частково задовольнив її позовні вимоги: стягнув на її користь усю суму матеріальної шкоди, половину від заявленої моральної (позивачка просила 20000 грн) та судові витрати.

Відповідач не погодився з таким рішенням й оскаржив його до ХАС з прохання відмовити сусідці у позові. Серед іншого вказав, що акт про залиття квартири не відповідає вимогам законодавства, а зазначена у ньому інформація про протікання води на кухні неправдива, бо того дня води в мережі не було. 

Апеляційний суд звернув увагу, що цивільне законодавство покладає на потерпілого обов`язок доведення факту заподіяння шкоди відповідачем та її розмір. Своєю чергою, відповідач має довести відсутність своєї вини у завданні потерпілому шкоди.

«Факт залиття квартири і заподіяння позивачці шкоди підтверджується зібраними у справі доказами, зокрема актом про залиття, аварію, що трапилася в системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання), висновком за результатами проведення експертного дослідження, договором на проведення ремонту (будівельно-ремонтних робіт), укладеним позивачкою з ТОВ «Хмельницьке бюро нерухомості», договором купівлі-продажу на виготовлення заказного товару (двері міжкімнатні) і квитанцією до прибуткового касового ордера», – зазначив апеляційний суд.

Натомість доводи апелянта не спростовують його вини у залитті квартири позивачки та розміру заподіяної шкоди, вважає колегія суддів ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/4765/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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